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Детский фотоаппарат

развитие воображения и творческих способностей
вашего ребёнка

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Оплата при получении
Преимущества фотоаппарата
Фото + Видео
24-мегапиксельная камера. Съемка видео в формате Full HD
Интуитивное управление
Ребёнок с первых минут поймет,как управлять камерой
Наклейки с животными
Ребёнок сможет персонализировать свою камеру
Экологичен и безопасен
Сертифицирован ROHS
7 защитных чехлов-персонажей
Уникальный внешний вид, защита камеры от повреждений
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18 фоторамок
и 4 фильтра
Инструменты для создания креативных фото
Карта памяти 16гб в комплекте
Сохраните до 1000 фотографий на долгие годы
Встроенный таймер съемки
С этой функцией в кадр сможет попасть и сам фотограф
Посмотрите видео и сразу станет все понятно
Варианты персонажей
zayac
Лягушка
Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошку, весною громко квакала вместе со своими подругами. Теперь она станет свидетелем самых ярких событий.
zayac
Жираф
Солнечное, красивое, радостное животное. Добрый и интересный.Самое высокое наземное животное на планете Земля. У него очень длинная шея и ноги. Ни одно событие не будет упущено.
zayac
Олень
Осенью в дождливый серый день,проскакал по городу оленёнок. Любознательный оленёнок поможет всем и станет самым лучшим другом для вашего малыша. Оленёнок очень любит путешествовать.
zayac
Овечка
Овечка летом хрустела сочной травкой, купалась в речке, резвилась на солнышке. Зимой запивала ароматным чаем душистое сено. Жизнь овечки была прекрасна. У овечки было много друзей, мишка, заяц, лягушка, олень.
zayac
Свинка
Поросёнок путешественник. Однажды он отправился, куда глаза глядят и попал в Африку. Там поросёнок подружился с жирафом и зажил беззаботно. Но соскучившись по своим родным краям, он решил вернуться.
zayac
Зайчик
Пушистик который боится своей тени. Зайчик очень долгие годы странствовал в полном одиночестве. Теперь он готов к дружбе , осталось решить тебе , станет ли он твоим другом.
zayac
Мишка
Это самый добрый медвежонок, приятный и совсем не страшный. С ним происходят всякие смешны и веселые истории. Миша ведет дневник, все истории он записывает и сохраняет их на долгие годы.
Всегда с собой
На прогулке
В походе
Дома
В школе
В гости
На футболе
На празднике
В садике
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Zoo Family
ХИТЫ
Картинка товара Картинка товара Картинка товара
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Цена
4500
3490
Фотоаппарат «Мишка»
На складе: 25
Картинка товара Картинка товара Картинка товара
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ХИТ
Цена
4500
3490
Фотоаппарат «Овечка»
На складе: 20
Картинка товара Картинка товара Картинка товара
product
ХИТ
Цена
4500
3490
Фотоаппарат «Оленёнок»
На складе: 18
Картинка товара Картинка товара Картинка товара
product
Цена
4500
3490
Фотоаппарат «Зайка»
На складе: 30
Картинка товара Картинка товара Картинка товара
product
Цена
4500
3490
Фотоаппарат «Жирафик»
На складе: 21
Картинка товара Картинка товара Картинка товара
product
ХИТ
Цена
4500
3490
Фотоаппарат «Свинка»
На складе: 35
Картинка товара Картинка товара Картинка товара
product
ХИТ
Цена
4500
3490
Фотоаппарат «Лягушка»
На складе: 29
Картинка товара Картинка товара Картинка товара
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Цена
5000
3990
Фотоаппарат «Кошечка»
На складе: 45
Картинка товара Картинка товара Картинка товара
product
ХИТ
Цена
5000
3990
Фотоаппарат «Жирафик»
На складе: 35
Картинка товара Картинка товара
product
Цена
5000
4390
Новогодний Жирафик
Отсутствует на складе
Картинка товара Картинка товара Картинка товара
product
Цена
4500
3490
Фотоаппарат «Мишка»
На складе: 25
Картинка товара Картинка товара Картинка товара
product
ХИТ
Цена
4500
3490
Фотоаппарат «Овечка»
На складе: 20
Картинка товара Картинка товара Картинка товара
product
ХИТ
Цена
4500
3490
Фотоаппарат «Оленёнок»
На складе: 18
Картинка товара Картинка товара Картинка товара
product
Цена
4500
3490
Фотоаппарат «Зайка»
На складе: 30
Картинка товара Картинка товара Картинка товара
product
Цена
4500
3490
Фотоаппарат «Жирафик»
На складе: 21
Картинка товара Картинка товара Картинка товара
product
ХИТ
Цена
4500
3490
Фотоаппарат «Свинка»
На складе: 35
Картинка товара Картинка товара Картинка товара
product
ХИТ
Цена
4500
3490
Фотоаппарат «Лягушка»
На складе: 29
Картинка товара Картинка товара Картинка товара
product
ХИТ
Цена
5000
3990
Фотоаппарат «Жирафик»
На складе: 35
Картинка товара Картинка товара Картинка товара
product
ХИТ
Цена
4500
3490
Фотоаппарат «Лягушка»
На складе: 29
Картинка товара Картинка товара Картинка товара
product
ХИТ
Цена
4500
3490
Фотоаппарат «Овечка»
На складе: 20
Картинка товара Картинка товара Картинка товара
product
ХИТ
Цена
4500
3490
Фотоаппарат «Оленёнок»
На складе: 18
Картинка товара Картинка товара Картинка товара
product
ХИТ
Цена
4500
3490
Фотоаппарат «Свинка»
На складе: 35
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Комплектация
Оригинальный чехол
(на выбор 7 персонажей)
Красивая подарочная
коробка
Набор наклеек
на корпус
Силиконовый
ремешок на шею
Кабель для зарядки
Micro USB
Защитная плёнка
для экрана
Карта памяти
MicroSD на 16Гб
Инструкция
по эксплуатации

* представленная комплектация описывает фотоаппараты ZOOFAMILY
Доставка и оплата
СПОСОБЫ ДОСТАВКИ
Тариф «До пункта выдачи»
Мы подберем и согласуем оптимальный способ доставки до пункта выдачи заказов в вашем городе (СДЭК, DPD, Почта России).
Тариф «До двери»
Курьер доставит ваш заказ до указанного вами адреса (СДЭК, DPD, Почта России).
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Онлайн-оплата
Оплата на нашем сайте с помощью банковской карты (Visa, MasterCard, Maestro, МИР) или через систему Яндекс.Деньги.
При получении
Оплата заказа при получении через СДЭК или в отделении Почты России

* Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей
Фотогалерея
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
детский фотоаппарат от CAMKIDS.RU
Отзывы
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Настоящий фотоаппарат для детей

Цифровой фотоаппарат от CAMKIDS – незаменимый инструмент для погружения Вашего ребёнка в творческую среду с раннего возраста. Возможность снимать не только качественные фото с разрешением 24 МП, а еще и видео в формате FullHD, позволит юному фотографу попробовать себя в роли блогера. Интуитивный интерфейс гаджета, детям достаточно 10 минут для полного понимания,как управлять камерой. Силиконовый ремешок на шее поможет юному фотографу,всегда быть готовым к созданию фото и видео. Силиконовый защитный чехол защитит камеру от механических повреждений. Аккумулятор емкостью 1100 мАч и карта памяти 16 гб., позволит сделать до 2500 фотографий.

Где купить фотоаппарат для ребёнка

Компания CAMKIDS специализируется на продаже детских фотоаппаратов. Для заказа фотоаппарата,Вам необходимо определиться с моделью фотоаппарата. Ассортимент состоит из семи вариантов : овечка, мишка, лягушка, жираф, лось, свинка, заяц. Наша компания имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие безопасность использования гаджета. Все материалы, из которых сделан фотоаппарат, являются экологически чистыми, вреда для здоровья ребенка не представляют.
Наша компания CAMKIDS,доставляет фотоаппараты для детей во все города России: Москва и Московская область (МСК), Санкт-Петербург (СПБ), Тула, Новосибирск, Екатеринбург (ЕКБ), Пермь, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск, Самара, Волгоград, Красноярск, Воронеж, Краснодар, Курск, Астрахань и другие города Российской Федерации!
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Спасибо за обращение!
С Вами свяжутся в ближайшее время
Закажите детский фотоаппарат сейчас!