Детский фотоаппарат

Настоящий фотоаппарат для детей Цифровой фотоаппарат от CAMKIDS – незаменимый инструмент для погружения Вашего ребёнка в творческую среду с раннего возраста. Возможность снимать не только качественные фото с разрешением 24 МП, а еще и видео в формате FullHD, позволит юному фотографу попробовать себя в роли блогера. Интуитивный интерфейс гаджета, детям достаточно 10 минут для полного понимания,как управлять камерой. Силиконовый ремешок на шее поможет юному фотографу,всегда быть готовым к созданию фото и видео. Силиконовый защитный чехол защитит камеру от механических повреждений. Аккумулятор емкостью 1100 мАч и карта памяти 16 гб., позволит сделать до 2500 фотографий.

Где купить фотоаппарат для ребёнка Компания CAMKIDS специализируется на продаже детских фотоаппаратов. Для заказа фотоаппарата,Вам необходимо определиться с моделью фотоаппарата. Ассортимент состоит из семи вариантов : овечка, мишка, лягушка, жираф, лось, свинка, заяц. Наша компания имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие безопасность использования гаджета. Все материалы, из которых сделан фотоаппарат, являются экологически чистыми, вреда для здоровья ребенка не представляют. Наша компания CAMKIDS,доставляет фотоаппараты для детей во все города России: Москва и Московская область (МСК), Санкт-Петербург (СПБ), Тула, Новосибирск, Екатеринбург (ЕКБ), Пермь, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск, Самара, Волгоград, Красноярск, Воронеж, Краснодар, Курск, Астрахань и другие города Российской Федерации!